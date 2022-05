Cittadinanza: Floridia (m5s), ‘il momento dello ius scholae è adesso’

Maggio 28, 2022

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “Se c’è un luogo in cui si forma la cittadinanza, quello è la scuola. Il momento per portare in porto la legge sullo ius scholae e consentire alle nuove generazioni di studenti in Italia di acquisire la cittadinanza è adesso. Auspico che le resistenze di qualcuno vengano superate e si giunga presto all’approvazione della legge prima alla camera e poi al senato”. Lo ha detto la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia, senatrice del M5S, nel corso del Wired next fest a Firenze.