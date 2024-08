Cittadinanza: Foti (FdI), ‘perché la sinistra non è intervenuta quando era al governo?’

19 Agosto 2024

Roma, 19 ago (Adnkronos) – “Per quanto riguarda il dibattito sulla cittadinanza, non temo un asse tra Forza Italia e il centrosinistra sullo Ius scholae. La posizione del centrosinistra è strumentale e lo chiarisce il fatto che dicano di essere per lo Ius soli, ma poi portano avanti lo Ius scholae perché sperano possa essere approvato. Mi sembra un modo di ragionare un po’ garibaldino”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in una intervista a La Stampa.

“La legge sulla cittadinanza non è nella nostra agenda né rientra tra le priorità del programma. Se è un’emergenza come le opposizioni dicono, perché non sono intervenute quando erano al governo? Vorrei ricordare che in termini di concessioni della cittadinanza siamo al primo posto nell’Unione europea: nel 2022 ben 213.700 persone hanno acquisito la cittadinanza italiana, di queste il 37% sono comprese tra zero e 19 anni”, aggiunge.