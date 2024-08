Cittadinanza: Lupi, ‘aprire confronto in centrodestra, sì ius scholae dopo due cicli’

17 Agosto 2024

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Siamo favorevoli a concedere la cittadinanza ai ragazzi figli di cittadini stranieri che abbiano frequentato due cicli scolastici completi in Italia. Favorire percorsi di integrazione culturale è fondamentale sia per dare regole certe e prospettive, sia per evitare che si formino zone grigie nella nostra società, che favoriscono l’illegalità. Pur non essendo un punto condiviso del programma del centrodestra, si può aprire un ragionamento prima nella coalizione e poi in Parlamento per trovare la migliore soluzione nell’interesse dell’Italia”. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.