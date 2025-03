Cittadinanza: Magi a congresso Psi, ‘referendum per dare valore a democrazia’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Quello che viviamo è un momento drammatico, in cui siamo chiamati anche a fare delle scelte coraggiose e di collaborazione straordinaria. Una questione importante legata al tema dell’Europa è il tema della democrazia e della crisi della democrazia che è la crisi dei sistemi rappresentativi, dei parlamenti e della democrazia liberale. Da questo punto di vista l’iniziativa che stiamo portando avanti insieme, il referendum sulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno, riveste un’importanza particolare per far vivere la democrazia attraverso uno strumento, e con la modalità dell’espressione diretta non mediata e non di delega, previsto dalla nostra costituzione”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo al congresso del PSI.

Facendo le congratulazioni a Enzo Maraio per la rielezione a Segretario, Magi ha aggiunto: “In questo momento in cui nel mondo da più parti ci dicono in maniera spaventosa che la democrazia non serve più, non funziona, non è efficiente e che non è in grado di garantire libertà, il referendum rappresenta un momento particolarmente prezioso proprio per far vivere la democrazia. Quando parliamo di cittadinanza dobbiamo confutare la propaganda falsa della destra che associa sempre le questioni della cittadinanza e dell’immigrazione alla criminalità e alla sicurezza: qui si parla di persone legalmente residenti nel nostro paese, regolari, che lavorano, pagano le tasse, contribuiscono alla vita lavorativa, sociale, culturale ed economica del nostro paese, ragazze e ragazzi che studiano nelle scuole italiane, che si laureano nelle scuole italiane e che, per una folle legge, non possono fare un concorso pubblico”, ha concluso.