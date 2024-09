Cittadinanza: Magi a Foti, ‘semplificare burocrazia? Ha cambiato idea dal 2018’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – “Foti ha detto che si può semplificare la burocrazia anziché dimezzare i tempi? Secondo noi si devono fare entrambe le cose”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa, rispondendo ai cronisti a margine della consegna delle firme, in Cassazione, per il referendum sulla cittadinanza. “Foti ha votato l’aumento dei tempi per la procedura, vuol dire che ha cambiato idea. Ha votato nel 2018 con il decreto Salvini”, aggiunge.