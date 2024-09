Cittadinanza: Magi (+Eu), ‘tanti sindaci e sindache hanno firmato referendum’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Ringrazio i tanti sindaci e le tante sindache che hanno firmato il referendum sulla cittadinanza: da prime cittadine e primi cittadini conoscono l’urgenza di modificare la legge sulla cittadinanza”. Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“I primi a rispondere all’appello del comitato promotore del referendum sono stati i sindaci e le sindache: di Roma Roberto Gualtieri, di Torino Stefano Lo Russo, di Bologna Matteo Lepore, di Firenze Sara Funaro, di Perugia Vittoria Ferdinandi, di Cremona Andrea Virgilio, di Reggio Emilia Marco Massari, di Pieve di Cadore Sindi Manushi, di Modena Massimo Mezzetti. Tanti altri primi cittadini e prime cittadine firmeranno nei prossimi giorni: dopo il fallimento delle proposte in parlamento, la strada referendaria resta l’unica via per una legge sulla cittadinanza che risponde alle esigenze dei nuovi italiani e delle nuove italiane”, spiega Magi.

“Un proposta referendaria che semplicemente dimezza da 10 a 5 anni il termine per avanzare la richiesta di cittadinanza e che nasce dalle associazioni di nuovi italiani come Italiani senza cittadinanza, Conngi, Idem network, Libera, Gruppo Abele, Società della ragione, Asgi, A buon diritto, Arci, ActionAid, Oxfam Italia, Cittadinanza attiva, Open Arms, Forum disuguaglianze e diversità, Recosol, Maec, InOltre alternativa progressista, InMenteItaca, Gaynet, Federazione italiana emigrazione immigrazione, Le contemporanee, Avvocatocittadinanza.it, Lista civica Immagina Greve, Garda Diritti, SenzaConfine, Cies Onlus, Cooperativa on the road, Associazione Api, Garda Diritti”, prosegue Magi.

(Adnkronos) – “Molte le personalità che promuovo il referendum, come Don Luigi Ciotti, Emma Bonino, Luigi Manconi, Mimmo Lucano, Roberto Saviano, Alessandro Barbero, Elly Schein, Lorenzo Tosa, Ascanio Celestini, Amir Issa, Mauro Biani, Teresa Bellanova e con l’appoggio dei partiti +Europa, Possibile, Partito socialista italiano, Radicali italiani, Rifondazione comunista. C’è tempo fino al 30 settembre per firmare su www.referendumcittadinanza.it”, conclude Magi.