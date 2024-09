Cittadinanza: Molinari, ‘per la Lega va bene legge che c’è’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Nella passata legislatura è vero che ci fu un tentativo di riforma della cittadinanza e se non è passata è stato per la Lega. E la nostra posizione è rimasta la stessa. Non serve nessuna riforma”. Così Riccardo Molinari della Lega a In Mezz’ora su Rai3. “Sullo Ius Scholae dipende da come viene formulato. Quando Fi ci presenterà sua proposta, la valuteremo. Se c’è un criterio aggiuntivo, valuteremo. Per la Lega va bene la legge che abbiamo”.