Cittadinanza: Moratti, ‘c’è nostra pdl, noi con nostra identità contribuiamo a c.destra’

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Sulla cittadinanza, abbiamo presentato una proposta di legge, ci siamo distinti dai nostri alleati. Una proposta di legge rigorosa e seria che prevede lo Ius Scholae. Non abbiamo accettato l’emendamento di Calenda perché è un tema che va approfondito e visto da tutti i suoi angoli. C’è un pdl pronto, è stato presentato. Che non si porti in Parlamento durante la sessione della legge di bilancio mi sembra naturale. Rivendichiamo la nostra identità e contribuiamo ad un governo che è di centrodestra. Lo abbiamo dimostrato anche nelle elezioni liguri.” così l’europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia Letizia Moratti a Otto e mezzo su La7.