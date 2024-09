Cittadinanza: Schlein, ‘superate 500mila firme, avanti su autonomia e salario minimo’

24 Settembre 2024

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Raggiunte e superate le 500mila firme per il Referendum Cittadinanza! Ora non fermiamoci, continuiamo a firmare per aumentare il sostegno al referendum e anche per la legge di iniziativa popolare per il salario minimo!”. Così Elly Schlein su Instagram.