Cittadinanza: Vannacci, ‘no ius scholae e ius soli, non è cavallo se nato in scuderia’

20 Agosto 2024

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Sono assolutamente contrario” allo ius scholae. “E soprattutto sono contrario allo ius soli. Per dirla con una battuta che circola online: se uno nasce in una scuderia non è un cavallo. Una cosa è l’accoglienza, un’altra è la cittadinanza. Per quale motivo una persona che viene da un Paese straniero dovrebbe ottenere la cittadinanza solo per averci studiato due anni?” Lo dice Roberto Vannacci in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.