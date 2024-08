Cittadinanza: Vannacci, ‘Tajani sbaglia, non va svenduta al mercato’

24 Agosto 2024

Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Si sta perdendo il significato della cittadinanza. E’ un patto con lo Stato che implica diritti e doveri”. Lo ha detto Roberto Vannacci, ospite dei caffè della Versiliana.

“Tajani ha detto è meglio darla a chi fa un percorso scolastico che a chi bighellona. Sbagliato, a nessuno dei due, diamola a chi se la merita. Se non se la merita nessuno non diamola a nessuno -ha proseguito l’europarlamentare-. Non sprechiamo il valore della cittadinanza, non abbiamo la necessità di spargere la cittadinanza a persone che non se la meritano. Stabiliamo un percorso, lungo e duraturo, per l’accetazione di diritti e doveri. Questo è valorizzare la cittadinanza e non svendere al mercato la cittadinanza”.