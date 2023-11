Clima: A.Fontana, ‘all’Arco della Pace azioni stupide e demenziali, responsabili paghino’

Novembre 15, 2023

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – “Non c’è limite al peggio. Continuare a spendere parole nei confronti di simili soggetti è inutile. Far passare però sotto silenzio azioni stupide e demenziali come queste sarebbe sbagliato. L’unica buona notizia è che i soliti ‘bravi ragazzi’ sono stati fermati dalla polizia. Il minino è che paghino il conto per ripulire l’Arco della Pace”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui suoi profili social.