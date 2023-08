Clima: AdbPo in Svezia per un seminario sui cambiamenti in Pianura Padana

Agosto 21, 2023

Milano, 21 ago. (Adnkronos) – Al Forum dell’Acqua di Stoccolma, in Svezia, un focus sulla crisi climatica che ha colpito l’intero territorio padano con ripercussioni sull’agricoltura, il turismo e l’approvvigionamento idrico di famiglie e industrie. Dalla gestione delle acque e del paesaggio agrario alle prese con le variazioni meteorologiche al futuro dell’agricoltura nella regione, dalla scarsità dell’acqua alle inondazioni violente; questi e molti altri saranno i temi che verranno affrontati domani sera a Stoccolma, dove l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, rappresentata dal segretario generale Alessandro Bratti, è stata invitata dalla Royal swedish academy of Agriculture and Forestry per portare un significativo contributo in occasione di un importante seminario.

‘Dalla siccità e le inondazioni alle frane: come preservare i paesaggi e gli ecosistemi agricoli e culturali durante eventi meteorologici estremi?’, questo il titolo del convegno, vedrà Bratti insieme al professor Andrea Rinaldo, già premiato con lo Stockholm Water Prize e al fondatore di Goodnet-Territori in Rete, Antonio Maconi, analizzare la gravissima crisi idrica che ha colpito l’intero bacino Padano nel corso dell’ultimo anno e mezzo con pesanti ripercussioni sul settore agricolo, sull’industria del turismo, sull’approvvigionamento di acqua potabile e sulla qualità ecologica dei corsi d’acqua e degli habitat acquatici e ripariali.

“Questa iniziativa di respiro internazionale va inquadrata all’interno del Forum sull’Acqua che si svolge in Svezia -spiega il segretario generale-: per noi un’occasione non solo per illustrare lo stato idro-climatico del distretto del Po, ma anche per presentare quelle che possono essere possibili proposte e soluzioni che vengano in aiuto al mondo agricolo. Il seminario specifico che ci è stato chiesto di tenere e del cui invito siamo particolarmente orgogliosi rientra nel novero della fervente attività di relazioni istituzionali avviate nel corso dell’ultima Eu Green Week, proseguite con le due giornate del Forum ‘Acqua-Fronte comune contro la crisi climatica’ e intensificatesi nell’affiancamento, da parte dell’AdbPo, all’operatività del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a seguito dell’alluvione; e al supporto all’attività di Nicola Dell’Acqua, Commissario straordinario per le opere contro la siccità.