Clima: Ascani (Pd), ‘non agire su Green Deal ha un costo altissimo’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Il Green Deal rappresenta il più importante strumento mai introdotto non solo a livello europeo, ma anche su scala mondiale, per vincere la sfida della decarbonizzazione e per dimostrare che non solo la transizione verde è possibile, ma, se fatta adeguatamente, conviene. Al pianeta, alle alle nostre città, ai lavoratori, alle aziende e, in generale, ai nostri comparti produttivi”. Così la vicepresidente della Camera Anna Ascani intervenendo all’evento ‘Il Rosso e il Verde per il futuro dell’Europa: Italia e Germania tra occupazione e transizione verde’, organizzato su impulso della Fondazione tedesca Friedrich Ebert Stiftung, d’intesa con la vicepresidente e i presidenti dei gruppi Pd Chiara Braga, Francesco Boccia e Brando Benifei.

“Ogni scelta rimandata, ogni decisione posticipata, spesso per mancanza di coraggio o di visione, equivale a maggiori costi, certamente economici, ma anche rispetto alla perdita di biodiversità e anche in termini di vite umane, come dimostrano le tragedie sempre più frequenti dovute a fenomeni atmosferici”, ha proseguito la deputata Pd.

“E serve essere realistici: tutto questo richiede ingenti investimenti. Ecco perché, alla luce di queste considerazioni, il Pnrr e i fondi in esso dedicati alla transizione green acquisiscono ancora più importanza. Allo stesso tempo, però, l’equazione è chiara: il costo della non-transizione, il costo dell’inazione è tremendamente alto, troppo alto. È un costo che non possiamo permetterci. Questa deve essere la nostra motivazione più grande ad agire”, ha concluso.