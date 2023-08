Clima: Bellomo (Lega), ‘la mamma dei ‘gretini’ è sempre incinta’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La mamma dei ‘gretini’ è sempre incinta. Si spiega soltanto così la sceneggiata degli attivisti di Ultima Generazione che hanno pensato bene di occupare stamattina una strada statale alle porte di Bari con l’intento, scongiurato dal pronto intervento delle forze dell’ordine, di creare gravi disagi agli automobilisti del controesodo. Il tema della transizione ecologica va affrontato in maniera seria e senza fuorvianti visioni apocalittiche. Tutti hanno a cuore l’ambiente e il futuro dei propri figli, ma la soluzione non si trova certamente in un integralismo ideologico basato sul pregiudizio e su dati spesso parziali. Il governo, senza che ci sia bisogno di ascoltare gli scienziati da tastiera, ha consapevolezza dei problemi e della loro reale consistenza. I manifestanti, ad esempio, devono sapere che la decarbonizzazione è proprio uno degli obiettivi della Lega, è nel nostro programma elettorale, assieme alla volontà di puntare contestualmente sulle rinnovabili, sull’idrogeno e sul nucleare pulito e sicuro. Porteremo avanti le nostre idee, in Italia come in Europa, coniugando il buon senso e il pragmatismo, ma soprattutto la sostenibilità ambientale e quella economica e sociale. Sapendo che il futuro è già accaduto. E che tante generazioni hanno pensato in passato di essere le ultime. Ma, per fortuna, si sbagliavano”. Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bellomo.