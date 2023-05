Clima: blitz attivisti al Senato, Cucchi ‘processo è segnale bruttissimo’**

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “È un segnale bruttissimo, pessimo. Possiamo interrogarci sui metodi che portano avanti nelle loro manifestazioni questi ragazzi con le quali ci urlano la loro disperazione per un problema climatico che esiste ed è reale ma che un governo e una società miope continuano a ignorare”. Così la senatrice di Si, Ilaria Cucchi partecipando a un sit in di solidarietà a piazzale Clodio con tre attivisti di Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un’udienza davanti al giudice monocratico per il blitz dello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama.

“Non si risponde alle proteste e alle grida di allarme con la repressione e procedimenti penali – ha aggiunto- Se siamo qui oggi la colpa è nostra, della nostra generazione e dei nostri governi, non gli abbiamo dato altri modi per essere ascoltati”.