Clima: Boccia, ‘decisioni Trump devastanti, aumentano responsabilità Pd in Italia e in Ue’

22 Gennaio 2025

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha perso tempo ad annunciare una serie di ordini esecutivi, compreso il ritiro dall’Accordo di Parigi. Con il clima, la salute e le stesse condizioni di sopravvivenza del pianeta sempre più a rischio e di fronte ai fenomeni atmosferici estremi, si tratta di una decisione devastante”. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, introducendo l’evento “Chi non si ferma é perduto” sui cambiamenti climatici, organizzato dai senatori Pd in collaborazione con Deputati Pd e Fondazione Demo.

“Trump ha anche annunciato che taglierà i fondi alla transizione ecologica e che il gas e il petrolio sono il futuro. Sembra di essere tornati negli anni Sessanta e Settanta. Gli Stati Uniti, che sono tra i principali responsabili delle emissioni storiche di CO₂, avrebbero una responsabilità morale e politica maggiore rispetto ad altri Paesi. Ma Trump ha deciso di ignorare completamente il costo umano e ambientale della crisi climatica che è sotto gli occhi di tutti. Dopo il fallimento della Cop29 di Baku, dove la Premier Meloni ha ribadito di voler abbracciare un approccio di ‘neutralità tecnologica’ aumenta la nostra responsabilità, per ciò che rappresentiamo come Pd in Italia e in Europa nel gruppo dei Socialisti e Democratici, per fare in modo che le istituzioni europee continuino ad avanzare sui temi ambientali”.

“Il negazionismo climatico rischia di compromettere non solo le politiche ambientali e di innovazione, ma anche le condizioni atmosferiche e di vita in Italia, in Europa, nel mondo. Lo dimostrano le inondazioni, le tempeste, gli uragani, la siccità. Ciò che preoccupa non é solo il negazionismo di fronte alla realtà, ma il fatto che sul negazionismo siano costruite le politiche industriali della destra. Tocca all’Ue non arrendersi, riprendere protagonismo”.