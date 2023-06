Clima: Bonelli a Salvini, ‘rincitrullita è sua maggioranza, non l’Ue’

Giugno 10, 2023

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “È ridicolo come il Ministro Salvini consideri l’auto elettrica ‘anti sviluppo’ e ‘anti Italia’. Si tratta di una necessità, non di ideologia, date le condizioni climatiche estreme che sono sotto gli occhi di tutti. A Salvini, vorrei ricordare che è stato il Governo Draghi, di cui lui faceva parte, a dare il via libera al piano Fit-for-55, che si riferisce all’auto elettrica. E il Governo Meloni alla fine di ottobre lo ha appoggiato in tutti i suoi passaggi. Quindi forse era rincitrullita la sua maggioranza di allora e quella attuale, non l’Unione Europea”. Così Angelo Bonellii, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il Ministro dovrebbe focalizzare la propria attenzione sulle modalità per rendere l’Italia protagonista della transizione che il piano europeo sta favorendo, creando opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili e promuovendo la sostenibilità. Al contrario, torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina come dell’opera che gli italiani stavano aspettando. Gli italiani che vivono in Sicilia e Calabria stanno aspettando impianti di depurazione, ferrovie, interventi contro il dissesto idrogeologico e la desertificazione, per la sanità. Solo in Italia un appalto vinto 11 anni fa per 3,7 miliardi di euro può essere riassegnato oggi con un importo di 14,6 miliardi! Questo modo di fare genera incertezza e fa allontanare gli investitori esteri: cosí non c’è certezza del diritto”.