Clima: Bonelli, ‘Adige in secca, avanza la siccità, ma governo pensa Italia hub del gas’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni guardi il video che ho girato stamane percorrendo a piedi il letto del fiume Adige in siccità. Si faccia spiegare dagli scienziati e non dall’Eni che la combustione delle fonti fossili e’ responsabile del cambiamento climatico. Il governo invece sta dalla parte dei fossili, come confermano le parole del Ministro D’Urso sul fatto che con i rigassificatori di Piombino e Ravenna l’Italia esporterà il gas confermano la strategia di trasformare l’Italia in un hub del gas”. Cosí il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Così si condanna il nostro paese ad essere un hot spot del cambiamento climatico con gravi conseguenze economiche e sociali. Quindi, mentre le famiglie italiane non arrivano a fine mese per colpa delle bollette dell’energia, mentre le imprese sono in difficoltà l’Italia venderà gas all’estero. Mentre gli scienziati dell’IPCC, proprio in queste ore, chiedono di abbandonare le fonti fossili che sono causa dell’aumento della CO2 e del surriscaldamento del Pianete, il Governo Meloni pensa a come incrementare la diffusione del gas, anziché puntare a sbloccare le rinnovabili. Ancora una volta la destra di governo mostra la sua vera faccia: obbediente all’Eni e contraria al futuro e all’innovazione”.