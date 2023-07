Clima: Bonelli, ‘Meloni dica stop a fake news, contrasto a crisi è sicurezza nazionale’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Gli eventi meteorologici di queste ore sono drammatici: a questo punto è assolutamente inammissibile il protrarsi dell’atteggiamento propagandistico di questo governo evidentemente negazionista. E ora di dire basta alle fake news e alla serie di no rispetto alla crisi climatica. Giorgia Meloni convochi immediatamente gli scienziati e gli esperti di settore per varare un piano urgente di mitigazione e di contrasto alla crisi climatica”. Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Di fronte all’evidenza dei drammatici eventi climatici in atto che stanno mettendo in ginocchio l’economia, mietendo vittime e causando ingentissimi danni – conclude l’esponente dei rossoverdi -, continuiamo a sentire parlare di ecofanatismo e di terrorismo green. Giorgia Meloni ha il dovere porre uno stop deciso a questo tipo di atteggiamento e di cambiare immediatamente strategia, perché è chiaro che contrastare la crisi climatica è una questione di sicurezza nazionale”.