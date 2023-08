Clima: Bonelli, ‘zero termico a 5000 metri e governo fa guerra a transizione ecologica’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Ancora una volta ci troviamo con lo zero termico a 5000 metri, ovvero l’altitudine al di sopra della quale la temperatura dell’aria rimane sempre minore di zero. Quando ciò accade così spesso, come abbiamo visto quest’anno, è un problema per il sistema delle nevi perenni e dei ghiacciai. Ovviamente la causa è da imputarsi al riscaldamento globale e alla crisi che questo governo continua a ignorare. In un Paese che sta subendo danni gravissimi a causa degli incendi e della desertificazione, ci troviamo davanti un governo che si sta dimostrando sempre di più nemico dell’ambiente, che non approva il piano di adattamento climatico – lasciandolo chiuso nei cassetti – e continua a contrastare le politiche ambientali dell’Europa. Tutto ciò è vergognoso e inaccettabile: fanno guerra all’ambiente ma continuano a dare privilegi alle multinazionali del fossile, infischiandosene della transizione ecologica, che è sempre più urgente è necessaria”. Così in una nota il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.