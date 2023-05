Clima: Borghi (Iv), ‘da Pd deriva massimalista’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “La deriva movimentista e massimalista del Pd, che ha mutato geneticamente un partito che sarebbe dovuto essere impregnato della cultura di governo per emancipare la sinistra italiana dal settarismo, dà anche oggi un’altra prova di se”. Così il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi.

“Manifestare in piazza a favore di chi sfregia i monumenti e danneggia il patrimonio culturale è la dimostrazione, ulteriore, che si è persa di vista la dimensione di governo in favore di una rincorsa massimalista. La mia piena solidarietà al sindaco Nardella, che meritoriamente difese Palazzo Vecchio dall’assalto di Ultima Generazione e che oggi vede il suo partito schierato a loro favore. Un tassello in più, ulteriore, che conferma come il riformismo a quelle latitudini sia ormai indigesto”.