Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Ministro Pichetto, non fare come Ponzio Pilato. Gli scienziati sono tutti d’accordo: sono i combustibili fossili la causa del cambiamento climatico. E’ la politica che deve decidere. E non lo fa. Lo scotto lo pagano tutti, a partire dai più fragili”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.