Clima: Braga (Pd), ‘urgente legge su consumo suolo per sicurezza nazionale’

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Non è più rinviabile una legge sul consumo di suolo. Abbiamo chiesto un impegno preciso al Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, al question time.

“A causa della mancanza di una disciplina in materia, il nostro territorio è più esposto a rischio allegamenti, siccità e alterazioni all’ecosistema per un danno economico stimato di oltre 8 miliardi di euro l’anno. Ne sono complici inerzia e ambiguità delle forze di destra che già nelle scorse legislature hanno ostacolato e impedito di approvare una legge sul consumo di suolo. Le stesse forze che oggi continuano a negare i cambiamenti climatici”.

“Il Partito Democratico ha presentato delle proposte di legge che chiediamo siano discusse con urgenza. Non è solo una questione ambientale, è ormai una questione di sicurezza nazionale, per fronteggiare la crisi climatica e mettere in sicurezza il territorio dai suoi impatti drammatici”.