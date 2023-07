Clima: Calenda, ‘destra sbaglia il come su transizione ecologica’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “La destra non sbaglia a far coincidere la sostenibilità ecologica a quella economica, sbaglia il come. Noi dobbiamo arrivare a zero nella produzione elettrica e abbiamo bisogno di un’energia costante che non emetta perché le energie rinnovabili sono intermittenti. L’unica fonte che non emette e che è costante è il nucleare, e noi stiamo facendo una grande battaglia. La destra dice sì, ma poi non fa nulla, e questo è il problema di questo Paese: che rimane tutta una chiacchiera”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione e senatore di Azione-Italia viva, in un’intervista all’Aria che tira, su La7.

“Il commissario Timmermans sul Green New Deal è stato un disastro, e quelle cose che ci sono scritte non avverranno mai, numeri alla mano”, conclude Calenda.