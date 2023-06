Clima: Castellone (M5S), ‘Svizzera sa guardare al futuro’

Giugno 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Ieri la maggioranza dei cittadini svizzeri ha votato a favore di importanti quesiti referendari sulla tassazione delle grandi imprese multinazionali, per una maggiore equità fiscale, e su una nuova legge sul clima che porti all’azzeramento delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2050 e all’abbandono delle fonti fossili. Ci sono Paesi che sanno guardare al futuro e si rendono conto che bisogna bloccare la catastrofe climatica alla quale stiamo assistendo e che bisogna reperire le risorse finanziare laddove ci sono. E ci sono Paesi che continuano a negare lo sconvolgimento climatico in corso, parlando solo di maltempo, e per reperire risorse finanziarie si accaniscono sui poveri e sui deboli strizzando l’occhio ai potenti e agli evasori fiscali”. Così la vicepresidente del Senato, Castellone.