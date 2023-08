Clima: De Cristofaro (Avs), ‘grazie presidente Mattarella, subito legge sul tema’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Grazie presidente Mattarella. L’appello per il clima, firmato insieme ad altri cinque capi di Stato del Mediterraneo, è un segnale forte che nessuno governo al mondo può permettersi ancora di ignorare. Questo gesto di Mattarella sia il faro guida anche per il nostro Paese: serve subito una legge sul clima. In questo stato di ‘ebollizione globale’ l’esistenza dei negazionisti, che si annidano anche nel governo Meloni, fa davvero paura”. Lo dichiara il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto.