Clima: Faraone (Az-Iv), ‘nessun vantaggio da istituzione reato negazionismo’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “L’impostazione ‘autoritaria’ mostrata da Bonelli con la sua proposta di istituire il reato di ‘negazionismo climatico’ è la stessa tenuta da ‘sedicenti’ ambientalisti nel proporre le politiche per fronteggiare i problemi che nascono dal cambiamento climatico”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito della proposta, avanzata dal portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, di istituire il reato di negazionismo climatico.

“Rutelli ci ha scritto un libro, ne parla spesso anche Chicco Testa, e io condivido pienamente le loro tesi – continua l’esponente di Italia viva -. Finché si minaccerà la galera e non si praticherà la persuasione, finché le politiche ambientaliste verranno rappresentate come vessazioni a danno dei cittadini e non come opportunità da sfruttare, non la spunteremo mai. Il consenso, non la costrizione è la migliore arma ambientalista e Bonelli e quelli come lui i migliori alleati dei negazionisti”. “E poi c’è sempre ‘la doppia morale’ che caratterizza il nostro Paese: all’autoritarismo mostrato nei confronti di chi si mostra ‘poco ambientalista’, secondo i parametri di Bonelli, viene contrapposto il paternalismo verso ‘i ragazzi’, così li chiamano, che in nome dell’ambiente imbrattano i monumenti. Manette per i primi, pacche sulle spalle per i secondi. D’altronde anche la loro stupidità è il più grande regalo fatto a chi se ne frega della qualità del nostro ambiente”, conclude Faraone.