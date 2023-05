Clima: Fina (Pd), ‘non condividiamo pratiche UG ma no a criminalizzazione ragazzi’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “La criminalizzazione in atto ai danni delle ragazze e dei ragazzi di Ultima Generazione e di altre organizzazioni che manifestano – con modi sicuramente discutibili e che non condividiamo nella pratica – è inaccettabile. Il processo, per il quale il Senato si è costituito parte civile, si svolge in una pessima aria di repressione”. Lo dice Michele Fina, senatore del Partito democratico e tesoriere del partito.

“La politica dovrebbe invece ascoltare e dare risposte e soluzioni alle giuste preoccupazioni delle ragazze e dei ragazzi; preoccupazioni che sono le stesse dell’Ipcc delle Nazioni Unite nel suo ultimo report. Io sono tra quelli convintamente in contatto con queste realtà per affrontare all’interno del Parlamento le questioni che pongono”, aggiunge Fina.