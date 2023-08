Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “L’appello del presidente Mattarella e di altri cinque Paesi del Mediterraneo sul clima non resti inascoltato. Dall’azione del singolo per arrivare a quella dell’Europa e dei governi di tutto il mondo: serve l’impegno di tutti per fronteggiare questa crisi climatica. Oltre ogni colore politico. L’Italia faccia la sua parte, a partire da una legge nazionale sul clima”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.