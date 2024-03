Clima: Giuffrè (Irritec), ‘irrigazione a goccia sostiene produzione e domanda alimentare’

Marzo 7, 2024

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “Circa 216milioni di persone potrebbero dover migrare entro il 2050 a causa della siccità; il 50% dei disastri naturali è aumentato negli ultimi 10 anni e di questi, il 75% è dovuto proprio all’emergenza idrica”. In questo senso, “l’irrigazione a goccia è una possibile soluzione a questo perché oltre a consentirci di risparmiare acqua, ci aiuta anche ad aumentare la produzione e quindi a rispondere alla crescente domanda alimentare”. Lo ha evidenziato Giulia Giuffrè, consigliera d’amministrazione e Ambasciatrice della Sostenibilità di Irritec, intervenendo al Festival del Management, in corso a Milano.

“L’alternanza di siccità e alluvioni -ha ricordato Giuffrè- è sotto gli occhi di tutti e mette sempre più a dura prova l’agricoltura, tanto che in molti casi gli agricoltori hanno già ridotto le proprie coltivazioni. Al tempo stesso, secondo la Fao, entro il 2050 si dovrà incrementare del 70% la produzione alimentare per poter sfamare le popolazioni mondiali. Ma l’agricoltura è responsabile del 70% dei consumi di acqua dolce e quindi quando facciamo un intervento in agricoltura è obbligatorio tener conto di questo impatto”. Del resto, conclude, “una filiera sostenibile, che parta da tecnologie che già a monte fanno risparmiare Co2, salvaguardano l’acqua e consentono di avere anche un prodotto finale più salutare, oltre che più ecologico”.