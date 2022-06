Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu (Adnkronos) – “Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina il livello di priorità dato alla lotta al ‘climate change’ è declinato. Bisogna farsi sentire, anche per le decisioni da prendere. Noi lo abbiamo fatto con ‘Fit for 55’, in Italia cerchiamo di spingere” in questa direzione. Lo ha detto Enrico Letta nel corso del suo intervento alla conferenza ‘Political, science and civil society’ di UNIPISA.