Clima: Letta, ‘non è bandierina, fondamentale per nostro progetto e alleanze’

Giugno 30, 2022

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “La lotta al cambiamento climatico per noi non è un tema secondario, non è una bandierina è un fondamentale discrimine con il quale abbiamo intenzione di costruire il nostro progetto politico per il futuro e le alleanze politiche del nostro progetto per il futuro”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla Direzione del partito.

“Il tema dell’emergenza ambientale -ha aggiunto il leader Dem- è la dimostrazione del fatto che un abisso ci distanzia da quello che ha portato la Meloni e Salvini a scegliere a livello europeo il nero fossile rispetto alle scelte green, non soltanto quando si trattava di fare delle scelte che costavano, ma anche quando si trattava di fare delle scelte che avevano un vantaggio immediato per il nostro Paese e la propria industria nazionale: le destre hanno votato contro la tassa carbone alle frontiere dell’Europa”.