Clima: Mattarella, ‘bene collaborazione Italia-Norvegia in industria, ricerca e scienza’**

Maggio 12, 2023

Trondheim, 12 mag. (Adnkronos) – “La collaborazione fra realtà imprenditoriali norvegesi e italiane in atto può svolgere un ruolo significativo nella promozione della transizione energetica, così come la cooperazione in ambito tecnico e scientifico”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo, insieme al Principe ereditario di Norvegia, la conferenza sull’energia ‘Rendere verde il futuro’ all’Università di Trondheim”.

“Un esempio -ha ricordato il Capo dello Stato- è fornito dalla crescita, sia in Norvegia sia in Italia, del settore dell’eolico offshore, che offre –come sappiamo- rilevanti possibilità. Anche la applicazione delle nuove tecnologie per il ‘green shipping’ -il trasporto marittimo verde-, discusse in una delle sessioni del seminario di oggi, presenta altrettante opportunità di scambio fra i nostri Paesi, specialmente nel settore della cantieristica e dello sviluppo di un settore croceristico sempre più attento all’ambiente”.

“La cooperazione già in essere tra le Università e i centri di ricerca dei nostri Paesi sono suscettibili di essere incrementate -ed è un grande auspicio che formulo- per favorire, così, importanti progressi nella sperimentazione di nuove tecnologie verdi ed ecosostenibili. Allo sviluppo di questi processi di sostenibilità -ha detto ancora il Presidente della Repubblica- potrà certamente concorrere la crescente presenza di ricercatori e docenti universitari italiani, attivi negli atenei e nei centri di ricerca qui in Norvegia”.

“Le molteplici collaborazioni esistenti fra Norvegia e Italia consentono di guardare con fiducia al futuro della nostra cooperazione anche in questo cruciale ambito della transizione verde. Con partenariati sempre più saldi -ha concluso Mattarella- sapremo rispondere con successo alle sfide poste dal cambiamento climatico e garantire un futuro di prosperità e di progresso alle giovani generazioni”.