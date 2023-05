Clima: Mattarella, ‘energia e cibo non possono essere usati come arma di pressione’

Maggio 12, 2023

Trondheim, 12 mag. (Adnkronos) – “Le gestioni delle risorse energetiche, così come quelle alimentari, non possono essere una forma impropria di pressione e di minaccia contro l’autonomia e l’indipendenza di altri popoli. Si tratta di beni che Paesi come i nostri, che credono fermamente nel multilateralismo, non possono che affidare ad ambiti di collaborazione internazionale, che abbiano l’ambizione di difendere la pace, la libertà, il progresso”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo, insieme al Principe ereditario di Norvegia, la conferenza sull’energia ‘Rendere verde il futuro’ all’Università di Trondheim.