Clima: Mattarella, ‘Germania e Italia esempio collaborazione per tutela e sviluppo’**

28 Settembre 2024

Bonn, 28 set. (Adnkronos) – “Germania e Italia possono fornire insieme un esempio concreto di responsabilità e di collaborazione. Esprimono molteplici eccellenze in ambito industriale e tecnologico; sono economie che si caratterizzano per un elevato consumo di energia; entrambe sono impegnate nell’affrancamento dai combustibili fossili e per venire ad un sistema energetico sostenibile, in grado di coniugare una ambiziosa politica climatica con la salvaguardia delle filiere industriali della crescita del benessere”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’ al Campus delle Nazioni unite di Bonn.