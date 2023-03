Marzo 16, 2023

Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) – “Il Mediterraneo –mare in cui insiste l’Italia e regione che custodisce un patrimonio fra i più significativi anche in termini di ricchezza socio-culturale, grazie alla sua caratteristica unica di crocevia di tre continenti– è uno dei luoghi maggiormente in pericolo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all’Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti climatici.