Clima: Mattarella, ‘orgoglio Europa puntare a futuro nonostante ritardi altri colossi’

28 Settembre 2024

Bonn 28 set. (Adnkronos) – La lotta ai cambiamenti climatici “è una sfida per l’innovazione cui si gioca il futuro e poco importa che il peso della Unione europea sul piano dell’equilibrio ecologico globale sia minore di quello di altri colossi industriali che si attardano invece, contribuendo in modo decisivo all’inquinamento ulteriore del pianeta. Le loro scelte appaiono fuori dal tempo ed è un orgoglio dell’Europa proporsi di puntare al futuro”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’ al Campus delle Nazioni unite di Bonn.