Clima: Mattarella, ‘Paesi in via di sviluppo accettino transizione ambientale’**

Giugno 27, 2023

Palermo 27 giu. (Adnkronos) – “Non possiamo farci guidare soltanto dalle emergenze. L’impegno nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite richiama a un’azione ad ampio raggio, in grado di coinvolgere più attori possibili. L’impegno è quello della transizione verso un nuovo assetto, verso una crescita sostenibile, a confronto con la trasformazione climatica e con la sostenibilità sociale. Una transizione che riguarda anche i Paesi emergenti e quelli in via di sviluppo. Appare, infatti, del tutto incongruo che questi Paesi accettino di pagare il prezzo ambientale e sociale che ha pesato sui Paesi di più remota industrializzazione nel loro percorso di crescita, invece di inserirsi nel gruppo di testa che guida il cambiamento, evitando quei costi ambientali e sociali”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Palermo al XVI Simposio Cotec sul tema “Innovazione nella finanza sostenibile”, insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al Presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa.