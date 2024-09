Clima: Mattarella, ‘ricette semplicistiche adatte solo a imbonitori’

28 Settembre 2024

Bonn 28 set. (Adnkronos) – “Il Rapporto Draghi mette in chiaro che per garantire la capacità di competere l’Europa ha necessità a lungo termine di abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso decarbonizzazione-competitività. Il rapporto ammonisce circa il rischio di fallimento per l’Europa senza un coerente impegno nelle politiche da mettere in atto. Ricette semplicistiche per problemi complessi come quelli che dobbiamo affrontare sono adatte soltanto agli imbonitori”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla sessione conclusiva del seminario ‘La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l’Unfccc per la lotta al cambiamento climatico’ al Campus delle Nazioni unite di Bonn.