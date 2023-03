Clima: Mattarella, ‘transizione energetica per sistema economico globale più equo’

Marzo 16, 2023

Nairobi, 16 mar. (Adnkronos) – “Il contrasto al cambiamento climatico è obiettivo unificante che richiama al dialogo multilaterale, al rispetto degli impegni liberamente assunti in sede internazionale. La applicazione di piani per la transizione energetica rappresenta di per sè una modalità che può permetterci di addivenire a un sistema economico globale più equo, più sostenibile, più giusto”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all’Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti climatici.

“È una grande opportunità -ha proseguito il Capo dello Stato- per dare vita a forme di cooperazione internazionale equilibrate, che affrontino il tema dello sviluppo in modo sostenibile, con il necessario trasferimento tecnologico dai Paesi più avanzati e la messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie a beneficio dei Paesi più vulnerabili. Il tema della giustizia climatica è fondamentale e l’Unione europea sostiene l’iniziativa, lanciata in occasione della recente COP 27 a Sharm El Sheikh di istituire un meccanismo per sostenere i Paesi più esposti agli eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico, tramite la creazione di un Fondo sulle perdite e i danni, che agisca sulla base del principio di solidarietà e non del mero risarcimento”.

“Particolarmente rilevante -ha concluso Mattarella- è il ruolo delle Istituzioni finanziarie internazionali per il sostegno alle iniziative finalizzate a ridurre le emissioni e consentire l’adattamento delle società alle nuove condizioni”.