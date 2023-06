Clima: Meloni, ‘non vogliamo affossare transizione ma neanche Italia’

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Non vogliamo affatto affossare la transizione” ecologica, “il punto è che non vogliamo affossare neanche l’Italia”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. “Cerchiamo di trovare un equilibrio serio, intelligente -ha aggiunto la premier- la sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica e sociale. Mi pare che la serietà del nostro approccio sia piano piano prendendo piede”, come dimostrano “gli ultimi voti delle commissioni competenti del Parlamento europeo su queste materie. Mi pare che piano piano ci si renda conto che su queste materie l’approccio non può essere ideologico, ma deve essere un approccio pragmatico e l’approccio pragmatico è la neutralità tecnologica”.