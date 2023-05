Clima: processo attivisti blitz Senato, sit in a piazzale Clodio, ‘disobbedienza non è reato’**

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Sit in davanti a piazzale Clodio in solidarietà dei tre attivisti di Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un’udienza davanti al giudice monocratico per il blitz dello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice la facciata di Palazzo Madama. I tre sono accusati di danneggiamento aggravato. Alla manifestazione partecipano alcune decine di attivisti e politici tra i quali la senatrice di Si Ilaria Cucchi, il leader di Si Nicola Fratoianni e l’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. Presenti anche associazioni fra cui Greenpeace e Amnesty International. Davanti all’entrata della città giudiziaria i manifestanti hanno esposto lo striscione con la scritta ‘Non paghiamo il fossile’ e altri cartelli come ‘La disobbedienza civile pacifica non è reato’ e ‘Stop alle leggi che criminalizzano i manifestanti pacifici’.

“Siamo consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni – ha detto Laura Paracini, una dei tre imputati del movimento ambientalista insieme con Davide Nensi e Alessandro Sulis prima di entrare in tribunale – sappiamo cosa rischiamo e siamo pronti ad accettarlo. Abbiamo deciso di andare avanti e rivendichiamo le nostre azioni. Non ci fa paura l’idea di andare in carcere, quello che ci terrorizza è la crisi climatica. Siamo preoccupati per il nostro futuro. Ho paura di un futuro senza acqua, senza cibo, la crisi climatica è anche crisi sociale. Noi con le nostre azioni vogliamo che la crisi climatica sia sui telegiornali tutti i giorni perché è la notizia principale ma sembra che pochi se ne rendano conto. Non vogliamo essere simpatici, vogliamo un cambiamento” ha concluso.