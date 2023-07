Clima: Renzi, ‘bene Meloni ma non servono i diremo, basta recuperare piano Italia sicura’

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Dopo i disastri di questi giorni Giorgia Meloni giustamente dice: facciamo un grande piano nazionale di sicurezza e prevenzione. Bene. Noi siamo pronti a dare una mano ma il piano c’è già, si chiama Italia Sicura e lo abbiamo fatto seguendo le indicazioni di Renzo Piano. È stato cancellato all’improvviso dal primo governo Conte, senza motivo”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“La maggioranza si era impegnata a rimetterlo in funzione già dal novembre scorso, ma ancora nulla. Cara Presidente Meloni, non servono tanti diremo, faremo, proveremo: basta recuperare quel piano, quel progetto e farlo ripartire. Non c’è da inventare niente, basta copiare il nostro progetto fatto con Renzo Piano. I soldi ci sono già. Corriamo!”, conclude il leader di Iv.