Clima: Renzi, ‘da Pichetto Fratin lacrime coccodrillo, via 16 mld Pnrr’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Sulle lacrime di coccodrillo del Ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin. Festival di Giffoni. Una giovane attrice interviene dalla platea e spiega al ministro di essere preoccupata e di soffrire di “eco-ansia”. Il ministro si commuove. Gli spuntano le lacrime. Tutti a dire: che bello avere un ministro così sensibile. Io vado controcorrente. Un ministro che si commuove dimostra tutta la sua umanità. Ma se il giorno in cui tu piangi per il futuro del Pianeta, il tuo Governo taglia sedici miliardi dal Pnrr su prevenzione e rischio idrogeologico, le tue sono LACRIME DI COCCODRILLO. Sbaglio? Rimettete in piedi l’unità di missione “Italia Sicura” invece di piangere”. Lo scrive sulla sua Enews il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.