Clima: Schlein, ‘alle europee smontare bugie nazionalisti contro transizione green’

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Green deal deve avere anche un ‘cuore rosso’ e quindi accompagnare il lavoro e le fasce più fragili spaventati da queste transizioni. In vista delle europee dobbiamo dirci che tra i nemici che si sono scelti i nazionalisti di tutta Europa ci sono le politiche climatiche, gli attivisti per il clima, il Green Deal. E noi dobbiamo avere argomenti solidi per smontare gli argomenti dei nazionalisti che dicono ‘vogliono farvi pagare i costi della transizione’. Noi dobbiamo ribaltare quella domanda perchè chi sta già pagando oggi il costo della mancata transizione sono i poveri del mondo”. Così la segretaria Pd Elly Schlein parlando al convegno ‘Il verde e il rosso per il futuro dell’Europa: Italia e Germania tra occupazione e transizione verde’.