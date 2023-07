Clima: Schlein, ‘governo non fa nulla per transizione, pagano fragili e anziani’**

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Ho sentito anche oggi Giorgetti dire: chi pagherà i costi della transizione ecologica? Ma la domanda va fatta al contrario: chi paga oggi i costi della non transizione ecologica e dell’emergenza climatica? Le persone più fragili, più povere, più anziane”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

“Questo governo è appassionato di sicurezza ma non parla mai di questa sicurezza, degli anziani che hanno paura ad uscire di casa per il caldo. In 9 mesi il governo non ha fato nulla, rallentato il più possibile sulla transizione e ha confermato la dipendenza alle fonti fossili”.