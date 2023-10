Clima: Schlein lancia odg per comunità energetiche, ‘conviene e non è radical chic’**

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Una diretta Instagram aperta a tutti ma rivolta, in modo particolare, ai consiglieri comunali del Pd. Elly Schlein, insieme alla responsabile Ambiente Annalisa Corrado, ha presentato in diretta social un ordine del giorno, scaricabile sul sito del Pd compilando un modulo, già pronto per essere presentato nei consigli comunali e con il quale “si chiede il percorso di attivazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) sul proprio territorio”.

“Nel giorno in cui ragazzi scioperano per il clima, siamo qui per lanciare un’iniziativa a cui teniamo moltissimo. L’iniziativa -spiega la segretaria del Pd- vuole ribadire l’impegno forte per contrastare l’emergenza climatica e la promozione, in quanti più possibile consigli comunali in tutta Italia, delle comunità energetiche”.

“Cosa sono le comunità energetiche? Sono un modello di sviluppo e di società diversa. Permettono alle persone, alle associazioni, ai comuni, alle scuole, alle imprese, alle case popolari di mettersi insieme, autoprodurre energia rinnovabile – ad esempio con pannelli solari- e scambiare e condividere questa energia”.

Prosegue Schlein: “La comunità energetiche servono a due cose. La prima è quella di abbassare il costo delle bollette. La seconda è quella di ridurre le emissioni”. Insomma, sottolinea la segretaria Pd, “la conversione ecologica conviene e andrebbe spiegato a qualche ministro che continua a negarne la necessità”.

“I temi ambientali -rimarca- non sono da radical chic. E lo diciamo ai questi ministri che fanno battute negando il cambiamento climatico al fresco dei loro condizionatori. Non si rendono conto che ci sono almeno 3 milioni di poveri energetici in Italia, sono persone che non hanno risorse per scaldarsi d’inverno e rinfrescarsi d’estate. Le comunità energetiche sono uno strumento per queste persone. Altro che radical chic”.