Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Lo spiego a chi imbratta i monumenti italiani: se non vogliamo consegnare la nostra indipendenza nelle mani di Pechino, che ha il monopolio delle terre rare, dobbiamo riaprire le miniere in Italia” dove “abbiamo 15 di quelle 34 materie indispensabili per la transizione”. Lo spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel suo intervento al festival dell’Economia di Trento.