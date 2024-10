Climate Impulse, primo volo non-stop intorno al mondo su aereo a idrogeno verde

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Presso la sede di Bollate, Syensqo ha presentato Climate Impulse, il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde previsto nel 2028. Il progetto Climate Impulse, di cui Syensqo è il principale partner tecnologico, è stato illustrato nel corso di una conferenza alla presenza dell’aviatore svizzero Bertrand Piccard, il pilota che insieme a Raphaël Dinelli si imbarcherà nel viaggio senza precedenti.

Syensqo mette la sua esperienza e la propria capacità di innovazione al servizio di questa nuova avventura attraverso materiali progettati su misura per la costruzione del velivolo. “Climate Impulse – ha commentato Marco Apostolo, Country Manager di Syensqo Italia – è una grande avventura umana, scientifica ed ecologica e aiuta a dimostrare, grazie al contributo e allo spirito pionieristico delle nostre oltre 13.200 persone nel mondo, la potenza delle innovazioni sostenibili che porteranno alla neutralità carbonica e faranno avanzare l’intera umanità”.

“È un progetto unico – ha dichiarato Bertrand Piccard – un deciso passo in avanti tecnologico che dimostrerà come l’idrogeno verde possa effettivamente risolvere molte tra le maggiori criticità del mondo contemporaneo, in questo caso quelle relative alle emissioni prodotte dal settore dell’aviazione”.

I materiali compositi, le pellicole e gli adesivi di Syensqo saranno cruciali per la realizzazione dell’intera struttura dell’aereo a idrogeno, dalla fusoliera alle ali, ai serbatoi ad idrogeno perché garantiranno leggerezza, insieme a proprietà meccaniche e termiche. Per quanto riguarda le celle a combustibile alimentate dall’idrogeno verde, i materiali ad alte prestazioni di Syensqo saranno elementi chiave per conferire densità di potenza ed efficienza, oltre ad un design più compatto dell’aereo.

In concomitanza con la conferenza su Climate Impulse sono stati presentati i nuovi laboratori applicativi Syensqo per l’idrogeno verde di Bollate, che sono parte integrante di una rete globale, strategicamente posizionata in tutte le regioni chiave del mercato dell’idrogeno. “La nostra Green Hydrogen Platform – ha concluso Marco Apostolo – funge anche da centro vitale per unire soluzioni innovative di materiali ed esperienza, consentendo l’implementazione di un’economia dell’idrogeno pulita e il progresso dei nostri sforzi di ricerca e innovazione”.

Syensqo è una delle poche aziende al mondo che offre materiali avanzati in tre aree cruciali per accelerare l’economia dell’idrogeno verde: produzione di idrogeno, stoccaggio e trasporto di idrogeno e utilizzo finale. Le soluzioni di Syensqo vengono utilizzate in elettrolizzatori, celle a combustibile e altri componenti dei sistemi a idrogeno, e consentono di accelerare la fattibilità e la scalabilità della tecnologia dell’idrogeno verde.